عودة لودريان إلى بيروت؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بدأ الحديث عن احتمال قيام المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، بزيارة إلى بيروت في وقت قريب للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في تجديد المساعي للوصول إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، ويأتي ذلك، وسط مواصلة سفراء الخماسيّة اتصالاتهم، حيث اجتمعوا يوم الاثنين في السفارة المصرية وبحثوا في البيان الذي صدر عن السفارة الأميركية عقب اجتماعهم الأربعاء الماضي.

وبحسب معلومات «البناء» يتجه السفراء الى التمني على القوى السياسية المنضوية في المعارضة الذهاب إلى جلسة تشاور برئاسة الرئيس نبيه بري، ربطاً بالتمني أيضاً على حركة أمل وحزب الله القبول بالذهاب إلى الخيار الثالث.