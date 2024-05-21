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الحلبي يطالب بمساعدة اللبنانيين!

21
MAY
2024
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اشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، إلى انه "يوم تم تأمين القرض والهبة لوزارة التربية كانت أوضاع اللبنانيين مرتاحة نسبيا، أما اليوم فأصبحت الأوضاع تشكل مشكلة عند اللبنانيين أكثر مما هي عند النازحين وأن الوضع في لبنان يستوجب راهنا مساعدة اللبنانيين أيضا أكثر من اي وقت مضى".

ولفت الحلبي، خلال مشاركته في "المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم العالي" الذي يعقد في لندن، إلى "العبء الذي تتحمله الدولة اللبنانية بما يفوق طاقة تحمل أي دولة، سيما وان الشعب اللبناني يعاني الكثير في ظل الأزمة الاقتصادية".

واكد الحلبي، أن "المساعدات التي تعطى للنازحين أصبحت تؤدي إلى ردود فعل سيئة لدى اللبنانيين. من هنا ضرورة العمل على إعادتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم هناك".

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