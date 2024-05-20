بالصورة: عمر حرفوش و زوجته يخطفان الاضواء في مهرجان كان العالمي

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عُرض مساء يوم الأحد في مدينة كان، فيلم The Substance للمخرجة كورالي فارجيت، الذي كان ضمن المنافسة في مهرجان كان السينمائي، في ساحة الكروازيت.

وصعد بهذه المناسبة عمر ويوليا حرفوش، بدعوة من إيف سان لوران، الدرجات لحضور عرض الفيلم الروائي للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي.

كان عمر حرفوش وزوجته يوليا، رئيسة تحرير قناة HD Fashion & Lifestyle TV، ومقرها في دبي، يرتديان ملابس من قبل دار الأزياء الراقية المرموقة إيف سان لوران، التي دعت حوالي خمسة عشر شخصية عالمية للمشاركة في المهرجان من جميع أنحاء العالم يقضون يومين في البحر على متن المركب الشراعية المرموقة ذات الصواري الثلاثة le Ponant.

وتشارك شركة Saint Laurent Productions، وهي شركة تابعة لشركة Yves Saint Laurent هذا العام في إنتاج ثلاثة أفلام عُرضت في مهرجان كان السينمائي.

ويقوم عمر حرفوش حالياً بالتحضير لحفلتين فلهارمونيتين: الأولى على مسرح الشانزليزيه يوم 18 سبتمبر، والثانية في قصر الأمم بالأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر بجنيف، خلال اليوم العالمي للسلام حيث سيعزف "كونشرتو من أجل السلام" على البيانو تحت قيادة المايسترو ماتيو بونين الذي يقود أوركسترا بيزييه البحر الأبيض المتوسط الفيلهارمونية.