نتنياهو يتهم مصر باحتجاز سكان غزة "رهائن" لرفضها التعاون

A + A -

طلب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مصر إعادة فتح معبر رفح الحدودي، معتبرا أن القاهرة تحتجز سكان غزة "رهينة" لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن المعبر الرئيسي للمساعدات.

وتأتي تصريحات نتنياهو غداة اتهام مصر إسرائيل بـ"التنصل" من مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في غزة.

ورفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، خشية أن تكون السيطرة عليه جزءا من خطة نتنياهو لشن هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى، كما ذكرت "سكاي نيوز عربية ".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، قال نتنياهو إن إسرائيل تدعم "تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد" عبر معبر رفح.

وتابع : "نريد أن نراه مفتوحا"، مضيفا: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم" مع مصر.

وقال إن المعبر كان سيفتح "أمس" لو كان الأمر بيد إسرائيل، مشددا على أن "المشكلة ليست منا، نحن لا نعطل فتح معبر رفح"، على حد زعمه.

وأضاف :"آمل أن تأخذ مصر في الاعتبار ما أقوله الآن".

وتابع: "لا ينبغي لأحد أن يحتجز السكان الفلسطينيين رهائن بأي شكل من الأشكال، وأنا لا أحتجزهم رهائن. لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفعل ذلك"، بحسب تعبيره.