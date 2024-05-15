living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الامن تعلن عن كشف ملابسات حادثة إطلاق النار على مسؤول في الحزب التقدمي ورفيقيه

15
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "بتاريخ 13-05-2024 وفي محلة زقاق البلاط شارع البطركية امام مدرسة المعنية، أقدم مجهول على متن دراجة آلية صغيرة الحجم مجهولة باقي المواصفات ويرتدي خوذة، على إطلاق عدة عيارات نارية من مسدس حربي باتجاه ثلاثة شبان كانوا متواجدين في المحلة، أحدهم مسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي، ما أدّى إلى إصابتهم جميعا ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة، وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة وسادت حالة من التوتّر في منطقة حصول الحادث.

على الفور، باشرت شعبة المعلومات بإجراءاتها في موقع حصول حادث إطلاق النار، حيث تبيّن أن المتورّطين في الحادثة هم /3/ أشخاص على متن دراجتين آليّتين، الأولى لون ابيض على متنها مطلق النار والثانية لون احمر على متنها شخصين مجهولَيْن كانا يراقبان العملية.

وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية المشتبه به بإطلاق النار وهو المدعو ع. ي. (من مواليد عام 2000، لبناني).

بالتاريخ ذاته، أوقفته إحدى دوريات الشعبة.

بالتحقيق معه، أنكر في البداية علاقته بإطلاق النار، وبعد مواجهته بالأدلة القاطعة التي تثبت تورّطه، عاد واعترف أنه من أقدم على إطلاق النار على الشبان الثلاثة بدافع الانتقام منهم، كونهم سبق منذ حوالي الاسبوعين أن قاموا بتوقيفه وضربه في المحلة للاشتباه به بجرم سرقة، وأضاف أن المتورّطين معه في العملية واللذان قاما بالمراقبة والحماية هما:

ع. ي. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

ح. ش. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

على أثر ذلك، كُلِّفَت القوة الخاصة في الشعبة العمل على تحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ 15-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة المذكورة من توقيفهما.  

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   