بوحبيب التقى في المنامة نظيريه العراقي والبحريني: وقف اطلاق النار في لبنان يمهد الطريق للبحث عن استقرار دائم

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عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب لقاءات في البحرين، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا للقمة العربية المقررة غدا في المنامة.

وفي هذا الاطار، التقى بوحبيب نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأثنى على "موقف البحرين الجامع، ودعمها للبنان وموقعه، وسعيها لاحقاق الاستقرار والأمان في المنطقة".

وأكد "تعلق لبنان بالديبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات وارساء الاستقرار، والذي لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال إحترام القانون الدولي، والشرعية الدولية"، مشددا على "ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من ٧٥ عاما من الصراعات والحروب".

كما اجتمع بوحبيب مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وشدد على "ضرورة تحصين استقرار لبنان من خلال انهاء عملية اظهار الحدود البرية مع اسرائيل، وحسم النقاط المتنازع عليها".

وأشار بوحبيب الى أن "وقف اطلاق النار في لبنان يمهد الطريق الى البحث عن استقرار دائم"