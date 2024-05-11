"التيكتوكر جيجي غنوي".. تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توكرز" المتهمة باغتصاب الأطفال!

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كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيك توك" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها.

وأفادت تقارير صحفية بأن اسم التيكتوكر "جيجي غنوي" يعزى إلى المتهمين الذين ادعى عليهم القضاء اليوم الجمعة.

وذُكر أن الشابة التي لعبت دورا في اغراء القاصرين واستدراجهم، متوارية عن الأنظار.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 10 أشخاص.