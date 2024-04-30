"لبنان القوي" يدعو لوقف النار في الجنوب: نرفض تفلّت السلاح ونطالب "الإدارة والعدل" بإقرار اقتراحاتنا لتسريع عودة النازحين

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عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر البيان الآتي:



1 – يتابع التكتل المساعي القائمة لوقف اطلاق النار في غزّة ويدعو في المقابل الى اقرار وقف لاطلاق النار في الجنوب انسجاماً مع موقف التكتل بفصل الجنوب عن غزّة وعدم السماح لانطلاق أي اعمال عسكرية منه.



2 – يدعو التكتل إلى فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب الدائرة والذهاب الى اعتماد كل الوسائل المتاحة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية سواء بالتوافق او بالانتخاب.



3 – يرفض التكتل اي تفلّت للسلاح في لبنان من اي جهة اتى.



4 – يأسف التكتل لعدم الأخذ باقتراحاته في جلسة التمديد للبلديات ويعلن انه سيتقدّم باقتراح قانون بهذا الخصوص ويتشاور بشأنه مع الكتل المؤيّدة له.



5 – يطالب التكتل رئيس لجنة الادارة والعدل بأن يضع على جدول اعماله القانون الذي تقدّم به التكتل عام 2018 بشأن ضبط حركة الدخول والخروج للنازحين، ويدعو اللجان النيابية لإقرار كل اقتراحات القوانين التي تقدّم بها التكتل لحل أزمة النازحين السوريين بهدف تسريع عودتهم الى بلادهم.