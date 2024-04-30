قرارات جديدة للحلبي: تعديلات على الامتحانات الثانوية والغاء الامتحان الموحد للبروفيه!

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أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في مؤتمر صحفي حول الامتحانات الرسمية، أنّ "قرار اجراء الامتحانات وتحديد طبيعتها يعود لوزارة التربية حصرًا"، موضحًا أنّ "موضوع الامتحانات ليس موضوعًا سياسيًا بل يتم اتخاذ القرار بشأنها تربويًا".

وأوضح بشأن الوضع في الجنوب، أنّ "اجراء امتحانين مختلفين للشهادة نفسها سيضر بالشهادة وسيقلّل الثقة بها"، مشيرًا إلى أنّه "انطلاقًا من اللقاءات، خلصنا إلى أننا بحاجة إلى ادخال بعض التعديلات على الامتحانات حرصًا على الشهادة الرسمية".

وأعلن الحلبي "أننا قررنا الابقاء على اجراء امتحانات موحّدة لكل تلامذة لبنان، وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق وعدم التسبب بتمييز"، كما كشف "أننا اتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحّد للشهادة المتوسطة- البروفيه".