تحديد مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024

A + A -

أصدر وزيرا الداخلية والبلديات والمالية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ويوسف خليل قرارا مشتركًا يحمل الرقم 466 ، حددا بموجبه مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2024، وفقا للتواريخ المبينة في جدول المواعيد.

يتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل زارة المالية او في مراكز ادارة البريد (ليبان بوست) او في مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل OMT أو في مراكز شركات BOB FINANCE ، WHISH MONEY , CASH MONEY ، او في اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.