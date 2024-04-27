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ملص دان لقاء معراب: منفصل عن الواقع ويطمئن العدو

27
APRIL
2024
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دانَ رئيس "اللقاء التّضامني الوطني" الشيخ مصطفى ملص، في بيان، "الكلامَ الذي عبّر عنه حزب القوات اللبنانية في اللقاء الذي حصل اليوم في معراب"، واصفاً كلامَه بأنه "منفصلٌ عن الواقع ويهدفُ إلى طمأنةِ العدو الاسرائيلي".

وأضافَ: "إنّ محاولة التخفيف من قدرةِ المقاومة على حماية لبنان لا تعدو كونها تمنياتٌ شخصيٌة للسيد جعجع. أمّا في واقعِ الحال فقد نجحت المقاومة ومنذ انطلاقتها في كسرِ شوكةِ العدو وإلحاق الهزيمةِ تلو الهزيمة به، الأمرُ الذي يؤكّدُ صحّة ونجاعة الاستثمار الفكري والعملي في المقاومة ودعمِها وتمكينها والتمسّكِ بها أكثرَ وأكثر".

وخَتمَ ملص: "إنّ هزائم العدو الإسرائيلي المتكرّرة تُربكُ بعضَ السّاسة في لبنان لما وضعوه من رهاناتٍ على نظرية تفوّق  العدو الإسرائيلي في المنطقة، وهو ما إنهار أمامَ أعينهم يوم السّابع من أكتوبر، وانطلاقاً ممّا تشهدُه المنطقة من توحيدٍ للسّاحات، على الجميع أن يُدرك أن لا صوتَ سيعلو فوق صوتِ المقاومة، ولن ينتقصَ كيدهم من عظمة الإنتصار المتمثّل باستعادة كلّ التّراب الفلسطيني".

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