living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترحيل سوريين من أربيل

21
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: كشفت مصادر مقربة مما يسمى ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» المدعومة من واشنطن، أن الدفعة الثانية من السوريين الذين سترحّلهم سلطات أربيل عاصمة «إقليم كردستان العراق»، ستصل خلال الأسبوع الجاري إلى مناطق هيمنة الميليشيات في شمال وشمال شرق سورية، بعدما وصلت الدفعة الأولى منهم الأربعاء الماضي.

 

ولفتت المصادر لـ«الوطن» إلى أن عدد المرحلين السوريين في الدفعة الأولى لم يتجاوز ٤٠ شخصاً، على أن يتجاوز عدد المرحلين في الأسبوع الجاري ٦٠ شخصاً.

 

ونفت المصادر، ما ورد في بيان «الدائرة الإعلامية»، التابعة لما يسمى «الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سورية» الكردية الانفصالية التابعة لـ«قسد»، عن صدور قرار من الحكومة العراقية بترحيل السوريين الذين لجؤوا إلى العراق منذ 2011، وأكدت أن قرار الترحيل هذا لم يصدر عن حكومة بغداد، وإنما عن «حكومة إقليم كردستان»، التي لم تعد تميز بين السوريين المقيمين بطريقة نظامية مع غيرهم المخالفين لقرارات والأنظمة النافذة في الإقليم.

 

وأشارت إلى أن الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية الشهر الماضي مختلفة عن حملة «إقليم كردستان» ولا تنسيق بينهما، وهدفها ملاحقة الأجانب وحملة الجوازات العربية والآسيوية المخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد، نفذتها مديرية شؤون الإقامة المختصة بتنفيذ قانون الإقامة الخاص بها، لتنظيم العملية بشروط محددة، ولم تخص السوريين فقط، كما هو حال حملة «أربيل».

 

وحول ادعاء «الإدارة الذاتية» أن الأشخاص المرحلين إلى مناطق نفوذها، هم من المناطق التابعة للحكومة السورية وسيرحّلون فيما بعد إلى مناطقهم ‏التي هاجروا منها، بينت المصادر أن هذا الإجراء يجب أن يسبقه اتفاق مع دمشق، التي لا تعترف بـ«الإدارة الذاتية».

 

المصادر نوهت إلى أن وزارة الداخلية في «إقليم كردستان»، باتت تضيق الإقامة والسفر على السوريين في الإقليم، باستصدار قرارات متعاقبة، نص أحدها على عدم أحقية كل من دخل الإقليم بجواز سفر سوري قبل 29 آذار الماضي، بالإقامة على أن يغادر قبل انتهاء مدة الفيزا، وقبل ذلك بيومين أصدرت قراراً آخر أوقف منح تأشيرات الدخول لحملة الجنسية السورية من فئة الشباب، مع السماح بدخول العائلات من حاملي الجوازات الأوروبية، قبل أن تمنع ذلك حتى على العائلات السورية لاحقاً في قرار صدر في 4 الشهر الجاري منع دخول جميع حملة الجنسية السورية إلى أربيل.

 

وأشارت إلى أن حملة ترحيل السوريين من سلطات أربيل، ستستمر وستتسارع في الفترة المقبلة، إلى حين التخلص من أكبر عدد منهم، بعدما باتت أربيل الجهة المفضلة للباحثين عن فرص عمل من السوريين خارج البلاد، وخصوصاً خلال العام الماضي الذي شهد أكبر موجة هجرة من السوريين إلى أربيل، التي يتوقع أن يزيد عدد السوريين فيها عن ٣٠٠ ألف شخص معظمهم من الشباب، بعد أن شكلت مصر مقصداً سابقاً مفضلاً لهم.

 

وترى «أربيل» أن السوريين الذين قصدوا الإقليم، أثّروا بشكل كبير على سوق العمل لجهة زيادة أعداد العاطلين من العمل فيه، على الرغم من شغل السوريين حرفاً يحتاجها الإقليم، ولاسيما في قطاعي البناء والخدمات، وعلى الرغم من وقوع الكثير منهم في عمليات ابتزاز من دون دفع مستحقاتهم للأعمال التي اشتغلوا بها ولأشهر، الأمر الذي دفعهم لتيميم وجههم صوب بغداد، ولو بعمليات هجرة غير شرعية، ستزيد من وتيرتها حملات ترحيلهم القسري الراهنة من أربيل.

 

وتدير «الإدارة الذاتية»، بحكم الأمر الواقع، مناطق واسعة في شمال وشرق سورية تمتد في أجزاء من ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي إلى أجزاء من محافظتي الرقة ودير الزور، وصولاً إلى محافظة الحسكة، وتسيطر على المنطقة «قسد»، الجناح العسكري لـ«الإدارة الذاتية».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   