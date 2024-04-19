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الأبيض: التعرفة الجديدة للأطباء محقة وعادلة واليد ممدودة للعمل بما يحقق المصلحة العامة

19
APRIL
2024
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أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أن التعرفة الجديدة للأطباء محقة وعادلة ارتفعت إلى ثمانين في المئة من قيمة تعرفة ما قبل الأزمة، مجددًا التأكيد أن اليد مفتوحة لإيجاد حل لكل المشاكل التي لا يمكن حلها بالإعلام.
كلام الوزير الأبيض جاء خلال رعايته افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية (LSOG) في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند بحضور نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش ورئيس الجمعية الدكتور رمزي فينان وحشد من الأطباء والمعنيين.

إستهل الوزير الأبيض كلمته بتوجيه تحيتين الأولى للجمعيات الطبية في نقابة الأطباء ولا سيما جمعية التوليد والأمراض النسائية التي، ورغم الأوضاع الصعبة، تحافظ على المستوى العلمي العالي الذي يتميز به الأطباء في لبنان من خلال مؤتمرات تسلط الضوء على أحدث ما توصل إليه الطب من أبحاث في العالم. والتحية الثانية لنقيب الأطباء الدكتور بخاش الذي يضطلع بمسؤولياته في مرحلة صعبة تراجعت فيها الموارد إلى حد كبير.

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