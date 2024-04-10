عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 نيسان 2024

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الأخبار: المُصاب بداء الفتنة!

«حماس» تتمسك بورقة 14 آذار: مفاوضات القاهرة رهن تغيير أميركي حقيقي



نداء الوطن: البطريرك يتمسّك بالحقيقة الكاملة وباسيل "يستثمر" في ملف النازحين

تشييع جامع لباسكال سليمان الجمعة ولبنان ينجو من فتنة مسيحية - سورية

اللواء: قطوع الاغتيال: أولوية إبعاد الفتنة والاحتكام إلى إنجاز التحقيقات

عيد الفطر يُرخي بظلاله في عطلة مديدة.. والاحتلال يفوِّت نعمة الهدنة على غزة والجنوب



النهار: الراعي يطرد شبح الفتنة... برعاية الجيش



الجمهورية: مقتل سليمان يفتح ملف النازحين

ما حدود حوار بري- التيار؟



البناء: مفاوضات القاهرة تراوح مكانها والمساعي الأميركية لم تُحدث أي اختراق / كمين القسام النوعي في خان يونس يرسم حدود القوة بين المقاومة والاحتلال / إجماع في العواصم الإسلاميّة على العيد اليوم… وغزة مع المقاومة تنتظر عيدها /

l'orient le jour: Affaire Pascal Sleiman : le jour d’après, prémisses d'un apaisement



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الأنباء الكويتية: مصدر قضائي كشف لـ «الأنباء» اعتراف قاتلي باسكال سليمان بالسرقة كهدف رئيسي..والراعي دعا إلى التروي وضبط النفس

لبنان اجتاز منعطفاً خطيراً وفتح السباق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بمسعى من بري

الشرق الأوسط السعودية:«عيد غزة»... فرحة بنكهة الموت والدمار