طقس مستقر لغاية الجمعة...

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يسيطر طقس مستقر على لبنان وترتفع الحرارة فوق معدلاتها لغاية الجمعة. وتعود إلى معدلاتها السبت. وتتساقط الأمطار بشكل متفرق بين بعد ظهر الأحد والخميس من الاسبوع المقبل، وتتساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية مع برق ورعد.



وفي تفاصيل طقس اليوم والأّيّام المقبلة:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الجوّ: مشمس

- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الجمعة

مستقر مشمس إجمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٦ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٠ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



السبت

مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٢ بقاعًا وبين ٨ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.