"مواد منتهية الصلاحية"... تسطير محاضر ضبط في محافظة النبطية!

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واصل مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم التفتيشية على المؤسسات والمحال التجارية، بالرغم من الوضع الأمني والإعتداءات الإسرائيلية اليومية على مدن وقرى وبلدات المحافظة، وذلك لقمع المخالفات في نطاق البلدات التي بإستطاعتهم الوصول اليها. فجال المراقبون اليوم في بلدات نبطية الفوقا، كفرتبنيت، بفروه، كفرجوز، كفررمان وبلدة عين جرفا في قضاء حاصبيا وسطروا محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في بفروه لوجود مواد منتهية الصلاحية، واخر بحق صاحب محل بيع دواجن في كفرجوز لعدم إعلان الأسعار على البضاعة المعروضة.