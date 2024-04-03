عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2024

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الأخبار: «طوفان» الأردن: جبهة جديدة للمقاومة

«معادلة المقاومة» تُجنّ إسرائيل: لنثأر من إيران... رأساً

تحقيقات رميش: عبوة فُجّرت بمراقبي الهدنة؟







النهار: ورقتا عمل أميركية وفرنسية لمنع التصعيد... ولا رئاسة



البناء: المنطقة نحو التصعيد: غارة إسرائيليّة على القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.. وقادة شهداء / الخامنئي وقادة إيران: الرد آتٍ… واشنطن تتبرأ وطهران تؤكد شراكتها بالمسؤوليّة / تنديد عربيّ وعالميّ بالغارة الاسرائيلية وموسكو تحذّر من تداعيات بالغة الخطورة /



اللواء: الموقف المتدحرج جنوباً.. صواريخ الحزب عند نهاريا





الجمهورية: الإستحقاق الرئاسي يتحرك بعد الفطر

كيف ستتصرف إيران بعد سقوط الخط الأحمر؟

نداء الوطن: قيادي "الحرس" الذي قضى في دمشق عضو في شورى "الحزب"

خامنئي يهدّد والأنظار نحو نصرالله... إسرائيل: الثمن سيكون باهظاً



l'orient le jour: Frappe contre l’Iran à Damas : ce que les Iraniens prévoient pour la riposte



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: مستشار حكومي كبير لـ «الأنباء»: جهود حثيثة للتقدم والابتعاد عن تشعبات الإقليم

ربط الاستحقاق البلدي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشديد على الإمساك بالأمن



الشرق الأوسط السعودية: إيران تتعهد بمعاقبة إسرائيل... وتشكو استهداف قنصليتها لمجلس الأمن

خامنئي تحدث عن انتقام على يد رجاله ونواب يطالبون بضرورة الرد... عبداللهيان سلم سفير سويسرا رسالة احتجاج

الوطن السورية: غوتيريش حذر من إساءة التقدير.. الاتحاد الأوروبي قلق.. واشنطن: لا ندعم استهداف المنشآت الدبلوماسية.. وطهران: ستتم معاقبة الكيان على جريمته … الرئيس الأسد معزِّياً نظيره الإيراني: الكيان بُني على القتل وسفك الدماء والتهجير والسلب