كنعان تفقد مع حميه سير الأعمال في جسر بعبدات: السلامة العامة اولويتنا

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تفقد النائب إبراهيم كنعان برفقة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، سير الأعمال في الموقع المنهار لجسر بعبدات الشاليمار، بحضور النائب رازي الحاج ورئيس بلدية بعبدات هشام لبكي.

وتحدّث الوزير حمية فقال "نتشكر أهل بلدة بعبدات، ونعتبر زيارتنا من الواجبات. وفي الأسبوع الماضي كنا في الضنية، وأشرنا الى أن استراتيجية وزارة الأشغال إتمام الصيانة بين الدولة ومناطقها. وجسر بعبدات هو بداية اشغال الوزارة في قضاء المتن. وهناك 10 انهيارات في المتن تأمن التمويل اللازم لها، وستبدأ الأعمال في القريب العاجل. وكل الانهيارات التي حصلت في فصل الشتاء، لحظنا اعتمادات لها، لتبدأ الأعمال والتلزيم. وقد جرى الكشف عليها من قبل الوزارة".

أضاف "المتن الشمالي قضاء عزيز، وكلفنا مديرية الطرق والمباني الكشف على كل الطرق الرئيسية. وقد رسمنا معياراً لصيانة الطرق الرئيسية والطرق التي تربط البلدات بعضها ببعض، وستكون هناك دراسة جاهزة نهاية الأسبوع، لبدء التلزيم، وصيانة الطرق وفق الإمكانات المتاحة".

وتابع" ان شاء الله، بالتمويل الموجود، على رغم قلته، فإنه يفي بالغرض للتحرك في كل أقضية لبنان".



كلمة كنعان

وقال كنعان "الشكر لمعالي وزير الأشغال الذي يمثل السلطة التنفيذية، كما نحن نمثل السلطة التشريعية، والعمل تكاملي، ونعرف أهمية اصلاح الطرقات في المتن الشمالي وتأمين السلامة العامة. وأنت معالي الوزير حريص على ذلك في المتن وكل المناطق. ولقد كنا متعاونين في مجلس النواب ولجنة المال لتأمين الاعتمادات اللازمة. واليوم، حان وقت وضع الأمور حيّز التنفيذ. ومن المفترض انهاء العمل بجسر بعبدات في وقت مقبول، لأنه يشكل شرياناً حيوياً للمتن، وسنتابع هذه المسألة وسواها من الانهيارات. والعمل الذي سنقوم به اليوم سيكون تأسيسياً لأن العام 2025 على الأبواب، ووضع الطرقات كارثي في ضوء تبعات الانهيار المالي منذ العام 2019 والانقطاع عن الإصلاحات المطلوبة".

اضاف "هذا العمل لا يتطلب لا شعبوية ولا استغلالا سياسياً، والتعاون يجب ان يكون في المتن الشمالي بين النواب والسلطات المحلية والفعاليات المناطقية من دون تمييز واستغلال ومحاولة لحرف الموضوع عن مهمته الأساسية التي هي تأمين السلامة العامة والانماء لكافة اهلنا في المتن الشمالي وكل المناطق".

كلمة الحاج

وقال النائب رازي الحاج "أشكر معالي الوزير على اهتمامه السريع منذ ان بدأنا بمراجعة وزارة الأشغال نحن و الزملاء . وهذا الطريق، كما قال الأستاذ إبراهيم كنعان، يشكل شرياناً رئيسياً، ونحن موعودون بالسرعة بالإنجاز. ونتمنى أن يبقى التنسيق انساني وانمائي من دون أي غايات".

رئيس البلدية

بدوره، رحب رئيس البلدية هشام لبكي بالوزير والنواب وقال " هذا طريق دولي، ونثني على السرعة بقبول الملف، ووصلنا الى أكل العنب. وأرحب بكم وأشكركم، واطلب من أهالينا في البلدات المجاورة يطولوا بالن علينا لأن الطريق ستقطع لعشرين يوماً ريثماً تنجز الأعمال".