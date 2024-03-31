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دبلوماسي: الحرب "الاسرائيلية" انتقلت إلى مرحلة خطيرة على الجبهة اللبنانية

31
MARCH
2024
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الأنباء الكويتية: يتقدم الكلام عن حرب محتملة ستخوضها إسرائيل على حدودها الشمالية مع لبنان. وكشفت صحيفة «واشنطن بوست»الأميركية، انه وضمن الاستعدادات للحرب في شمال إسرائيل، وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على نقل مساعدات عسكرية كبيرة لإسرائيل في الأيام الأخيرة، بينها 25 طائرة مقاتلة من طراز F-35، و500 قنبلة MK-82 تزن الواحدة منها نحو ربع طن.

 

وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»، إن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو «يريد ثمنا كبيرا جدا لوقف الحرب، يبدأ بتزويده بترسانة عسكرية وتكنولوجية أميركية متقدمة، إلى الحصول على تعويضات مالية عن خسائر إسرائيل والمقدرة بما يفوق الخمسين مليار دولار».

 

وأضاف أن «حكومة الحرب الاسرائيلية انتقلت إلى مرحلة متقدمة وخطيرة على الجبهة اللبنانية، ويمكن القول إنها بدأت في الحرب الموسعة وهي تمضي في الإصرار على جر حزب الله إلى هذه الحرب الواسعة من خلال استهدافه في العمق السوري، وأصبحنا على مسافة قصيرة من الحرب الكبرى ومن غير المعلوم إلى متى سيستمر الحزب في عملية ضبط النفس».

 

وقد فوجئت مراجع لبنانية بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت بالتهديد باستهداف «حزب الله» حتى في بيروت ودمشق، رغم كل التطمينات الخارجية بلجم جموح الأعمال العدوانية الإسرائيلية.

 

واعتبرت المراجع اللبنانية ان العاصمة والمناطق المحيطة بها تتمتع بخصوصية مختلفة، ولا يمكن وضعها في إطار قواعد الاشتباك.

 

وتقول المصادر إن الاتصالات الديبلوماسية أوروبيا وأميركيا تتمسك بعدم امتداد المعارك على الجبهة اللبنانية لفترة أطول وتحبذ توقفها، وتشير إلى اتفاق مبدئي على خطوط عامة ينتظر هدنة غزة. 

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