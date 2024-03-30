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موظفو أوجيرو: مستمرون بالإضراب التحذيري يومَي 3 و4 نيسان وغاية ذلك المطالبة بحقوق الموظفين بالهيئة

30
MARCH
2024
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عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة "أوجيرو" اجتماعًا، وذلك للبحث في تصريح لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم حول موظفي الهيئة، حيث لفت المجلس إلى أنّ الموظفين "دأبوا منذ عقود ولا يزالون يتفانون في المحافظة على قطاع الاتصالات على الرغم من الظروف الضاغطة ومن افلاس الدولة ومؤسساتها، حيث لم تنقطع خدمة الاتصالات يومًا لا الثابتة ولا الخليوية، محليًا أو دوليًا، ولا خدمات الانترنت والداتا وسائر الخدمات التي يعمل على توفيرها يوميًا العاملون في هيئة أوجيرو خلال جميع الازمات التي ألمت بوطننا الحبيب".

وشدد المجلس على أنّ "من يحرص على الأمن القومي في مجالات الاتصالات ومنذ عقود، هم العاملون في هيئة أوجيرو الذين لم يتوانوا يومًا عن القيام بواجباتهم كاملة للحفاظ على هذا القطاع برمته".

وأشار الى ان "المجلس التنفيذي يقرع جرس الانذار"، داعين وزير الاتصالات الى "تأليف لجنة من الخبراء على وجه السرعة لوضع تقرير مفصل حول وضع المولدات الكهربائية التي تغذي السنترالات، والتي أدى توقف إحداها في فتقا الى العطل الذي حصل يوم الاربعاء الفائت، والتي أصبحت بحالة مزرية الى حد انها مهددة بالتوقف عن العمل في أي وقت كان".

وإذ أكد المجلس التنفيذي الاستمرار في الإضراب التحذيري المقرر يومي الاربعاء والخميس في 3 و4 نيسان المقبل، لفت إلى أن "الغاية من الاضراب هي المطالبة بالحقوق الأساسية للموظفين في هيئة أوجيرو لاستعادة قيمة رواتبهم إسوة بالعاملين في قطاع الاتصالات".

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