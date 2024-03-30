living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حراك العسكريين المتقاعدين: ميقاتي مسؤول عما سيحصل من انهيار اجتماعي بسبب تجويع مواطنين

30
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، "استمرار تحرّكاته المستقبليّة بعد عيد الفطر المبارك، كما أنّه يعيد تنظيم صفوفه بشكل يتميّز عمّا كان وحصل مؤخّرًا"، داعيًا الجميع إلى "الاعتبار ممّا حصل معنا من ضرب لحقوقنا، وبخاصّة أنّ انتهاك الحقوق أصاب الخدمة كما التقاعد، وتمّ إرضاء الإدارات العامّة بحجّة الإنتاجيّة، فجرى استهداف القوى المسلّحة والمتقاعدين في الدّولة من الحكومة؛ ورضي بالأمر السّياسيّون والنّواب". 

وأعرب في بيان، عن أسفه لأنّ "الموظّفين الّذين يعتقدون أنّ هذه المساعدة هي فقط حقّ لهم، قبلوا بضرب الرّواتب، وكأنّهم لن يخرجوا من الوظيفة يومًا، أو لن يكونوا مرضى يضطرّون للغياب"، معتبرًا أنّ "هذا الإجحاف سينعكس سلبًا بالتّأكيد على أيّ انتخابات بلديّة ونيابيّة، فعدد المتقاعدين مدنيّين وعسكريّين وعائلات الخدمة الفعليّة من القوى المسلّحة، يفوق المليون نسمة؛ ولن يمنحوا صوتهم لمن جوّعهم".

وأشار الحراك إلى أنّ "رئيس حكومة تضريف الأعمال نجيب ميقاتي مسؤول عمّا سيحصل من انهيار اجتماعي وأخلاقي، من جرّاء تجويع فئة كبيرة، وعن العجز الّذي تتعرّض له عائلات، إذ أنّ هناك فواتير لن تسدّد وضرائب لن تُدفع، ليس بسبب أنّهم لا يريدون الدّفع؛ إنّما لأنّ راتبهم لا يكفي لفاتورة كهرباء".

ودعا إلى "وضع خطّة مع المدنيّين المتقاعدين، وأن يكون هناك تواصل مع لجان وروابط الإدارات العامّة، للعودة إلى التّحرّكات من أجل سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي لفئة كبيرة"، مطالبًا بـ"إعطاء المؤهلين حقوقهم من المحروقات، وبخاصّة بعد رصد المبالغ المطلوبة بهذا الشّأن في قانون الموازنة، لأنّ التّسويف لن ينفع؛ وكفى هدرًا بالرّواتب أو التّعويضات".

كما دعا المتقاعدين العسكريّين إلى "التّغاضي عمّا حصل في آخر تحرك"، مؤكّدًا "عدم الرّضوخ والتّفرّد باتخاذ أيّ قرار من أيّ شخص في الحراك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   