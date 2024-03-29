الأنباء الكويتية: إنجاز الاستحقاق الرئاسي في نيسان

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الأنباء الكويتية: رئاسيا، حددت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» شهر أبريل نيسان المقبل موعدا لإجراء الاستحقاق الرئاسي اللبناني المؤجل منذ 31 اكتوبر تشرين الأول 2022.

وجاء «التفاؤل الحذر» كما وصفته «استنادا إلى تجارب سابقة، أنجز فيها الاستحقاق تزامنا مع حماوة خفيفة في المجالات كلها»، إلا أنها استبعدت في المقابل، إتمام الاستحقاق «في حال عدم التقاط الفرصة في أبريل نيسان، وتاليا الدخول في فترة انتظار طويلة جدا».

ولفتت إلى تبدل طريقة «سعاة الخير الناشطين من النواب اللبنانيين خصوصا في مقاربة الملف، بالتركيز على القواسم المشتركة للفرقاء جميعهم».