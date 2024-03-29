مقتل مدنيين وعسكريين في ضربات "إسرائيلية" على حلب

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الشرق الأوسط السعودية: قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم (الجمعة)، إن عدداً من المدنيين والعسكريين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم اتهمت إسرائيل بشنه على نقاط في ريف حلب.

وذكر بيان وزارة الدفاع، أن القصف وقع من اتجاه أريا جنوب شرق حلب.

وأشار إلى تزامن القصف مع ما وصفه بأنه «اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها».

وأكد البيان أيضاً وقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دوي انفجارات وصفها بالعنيفة سمع في منطقة مطار حلب الدولي.

ولم يذكر المرصد مزيداً من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية تحاول التصدي لأهداف في سماء المنطقة.