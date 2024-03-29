سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب... التفاصيل

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روسيا اليوم: أفادت "جريدة الوطن" السورية، فجر اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية في سماء مدينة حلب، استهدفت مناطق شرق مطار حلب الدولي، ومحيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.

وبحسب شهود عيان، تتعرض مدينة حلب وريفها لقصف جوي عنيف جدا، حيث يسمع دوي الانفجارات في شتى أرجاء المدينة، كما تشير المعلومات إلى أن القصف يستهدف منطقة المطار ومحيطه ومنطقة البحوث العلمية شرق حلب ومستودعات السفيرة.

وأوضح الشهود أن "الدفاع الجوية التابعة للجيش السوري تنطلق في سماء المدينة في محاولة التصدي للعدوان".

وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب، إن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية في سماء المدينة.

كما أشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية نجحت في التصدي لمعظم الصواريخ التي أطلقتها طائرات إسرائيلية من قبالة السواحل السورية.

ولم تشر وسائل الإعلام إلى سقوط ضحايا أو دمار في الممتلكات حتى اللحظة.