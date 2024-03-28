عباد زوين: للتيار الوطني الحر الريادة في الأخلاق السياسية

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كتب أمين عام "التنظيم" عباد زوين:



"التيار الوطني الحر ، بقيادة فرسان، تطل فروسيته إطار نضاله.

يختلف مع حزب الله، اختلافا قويا، و يبقى معه في نفس المتراس، يقاتل معه العدو".

واضاف زوين: فيما يعاني التيار من لا منطق بعض الاخصام، الذين تنفلت خصومتهم الى الخيانة، و يقفون مع العدو ضده.

وقال: تحياتي الى قيادة التيار لممارستها الريادة في الاخلاق السياسية، بحيث لا تستطيع اي خصومة ان تدفعها لتجاوز حدود الكرامة الوطنية.

فعسى ان يستفيق ضمير هذا البعض، و يرجعوا من العداوة الى المواطنة.