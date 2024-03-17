نائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان خوري في المؤتمر السنوي: هذه إنجازاتنا الماضية ومشاريعنا المستقبلية

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ألقى نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان خوري كلمة في المؤتمر السنوي، هنا نصها الكامل:

حضرة رئيس التيار

رفيقاتي ورفاقي

بتوجّهلكم اليوم بالمؤتمر الوطني، بأول جردة حساب ولأول مرة كنائب الرئيس للشؤون الإدارية

هالتكليف بيحمّلني مسؤولية أكبر بتطوير عمل التيار بالتعاون معكم، انتو الرفاق الأوفيا، رفاق ساحات النضال والتعبوالنجاحات. إنتو يلي ما تراجعتوا ولا تزعزع إيمانكم بالتيار وما استسلمتوا رغم كل الضغوط يلي واجهناها سوا.

نحنا وياكن، كنّاوبعدنا ورح نبق سوا وع سوا

بالمؤتمر الوطني الثامنبآذار 2023 أطلق التيار رؤيته 2030.

رؤية مقسمة على ٣ مسارات: التيار والجماعة والكيان

ومرتكزة على العمللتأمين ديناميكية جديدة داخل التياربتحافظ على احترام نظامه وبتحتضن كافة أطيافه.

التيار مؤسسة فاعلة، كان العنوان الأساسي خلال الأشهر الماضيةوعلى المستويات كافة، مركزياً ومناطقياً ومن خلال مشاريعه.

مؤسسة فاعلةبتوحيد جهود اللجانوالهيئاتوتأمين التوازن والتناغم بينهابهدف تلبية طموح شبابناوتحقيق نظرتن للمستقبلوتفعيل دورن على كافة المستويات التنظيمية الداخلية.

فاعلة لحماية مشروعنا السياسيوالاجتماعي والاقتصادي والانساني والثقافييلي بأمن البقاء بالوطن.

ونشر ثقافة السلام والحوار وقبول الآخرونبذ العنف واحترام الحق بالاختلاف والتقيّد بالقيم والأخلاق.

وفاعلة بتحرير طاقات التياريينوتعميم تطبيق لامركزية تنفيذيةوتمويلية مناطقيةتحت سقف مؤسساتي بيحترم القرار المركزي السياسي والإداريوبتحفيز التياريين ومساعدتهم على الاستثمار بمشاريع خلاقة وإنتاجيةبتأمن فرص عمل للبقاء بالوطن.



الشؤون الادارية بالتيار تتكامل معالشؤون السياسية ومع الدينامكية بمتابعة ملف العمل الوطنيوالجدية بإدارة ملف التواصل مع الاحزاب الأجنبية. عَملنا سوا كفريق واحد بِحقق من خلاله التيارأهدافهوبثبت وجوده بالمجتمع وعلى مستوى الدولةوبمكّنه من الدفاع عن حقوق لي بمثلهم ويناضل ليحقق مشروعه السياسي الوطني يلي عنوانه هالسنه:الشراكة المتوازنة بين اللبنانييناذا كانوا فعلاً بدهم وحدة لبنان.

رح خبركن عن أبرز محطات عمل الشؤون الإدارية بالسنة الماضية، واستعرض معكن أهداف المرحلة التيارية القادمة المرتكزة على تمكين التيار تيكون جاهز لخوض أي استحقاق انتخاببي مستقبلي



1. في ٢٠٢٣ زادت نسبة الانتسابات للتيارو٥٠% منها لصبايا وشباب دون ال٣٠ سنة

نظمت الهيئات واللجان والقطاعات مركزياً وبالمناطق والاغتراب441 نشاطاً تمحوروا حول السياسة والاقتصاد والانماء. وبين آخر 23 وبداية 2024 تمّ إعادة هيكلة المجلس التنفيذي وتعديل 40% منلجانه و٨٠% من اللجان الاستشارية و25% من هيئات الأقضية. تعديلات استندت على أهداف عمل اللجان والهيئات وتقييم انتاجية كل وحدي منا.

2. زرنا أغلبية هيئات الأقضيةللاجتماع بالتياريين بمناطقن والاستماع الن. انعقدت عشرات الجمعيات العموميةلتصحيح وتعديل الداتا وتحديثوتفعيل التواصل الداخلي وعمل الهيئات المحلية، ولتكليفالشخص المناسب بالمهامالمطلوبة.بأكدلكم ان التعينات ما رح تصدر بعد اليوم بدون شباب وصبايا تحت ال٣٠ سنةبحسب ما اقر اليوم بالمجلس الوطني.

3. بملف الانتسابات نعتمد مقاربة شفافة وعلمية... لمنع قبول أي طلب ما بيستوفي الشروط الحزبيةوهدفنا تنشيط حركة المنتسبين لمواكبة كل ملتزم راغب بالعمل داخل التيار حسب خبراته وجهوزيته

4. التثقيف السياسي وتدريب الكوادر والأفراد من خلال برامج أكاديمية التيار صار ضرورة أكثر من أي وقت مضىلضمان تطوير قيادة حديثة وقادرة.التدريب الزامي لكل فرد بيسعى لتولّي مهام مركزية أو مناطقية لنعزز التميّز بأداء الواجبات.

5. الجهوزية للمشاركة بالانتخابات الاختيارية والبلدية والنقابية والطلابية والنيابيةأولوية التيار بالمرحلة القادمة ومحور عمل لجانه المختصة ابتداءً من اليوم. يتضمن ذلك تحديث المعلومات والتقارير الأسبوعية، ومتابعة المناطق لتدريب المعنيين وضمان الإنتاجية العلمية الصحيحة.

6. توزيع المواد والتوجيهات السياسية بشكل فعال على المنتسبين والمناصرينوتعزيز وصول المعلومات لكل فرد عبر اللجان المحلية.هذا الموضوع بده همة الجميع، خاصة مع وجود تطبيقات التواصل المجانية ووسائل التواصل الاجتماعي يلي بتسمح لكل فرد منا يصير وسيلة سهلة لتوزيع آراء التيار.

وللحد من الضرر الناجم عالتيار نتيجة عدم الالتزام بالتوجيهات السياسية الرسمية والمزايدات غير المبررة والتهجم الشخصي يتم رصد المخالفات وإحالت المنتسبين المخالفين إلى المراجع الداخلية المختصة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة، وتنفيذها وفقًا للنظام الداخلية.

7. مرونة العمل ضرورية لتسيير وتسريع التواصل بين الهيئات واللجانومع مركزية التيارواليوم أصبحت أكثر فعالية من خلال استخدام تطبيقات E-FPM أو التيار الإلكتروني. ال Applicationبتوفر إمكانية متابعة سهلة وفورية لأي طلب داخلي،بالإضافة لحفظ المحاضر والمعلومات. منطلب من جميع اللجان والهيئات المعنية يلتزمواباستخدام هل تطبيقات لتسهيلالتواصل الإداري الداخلي.

8. قطاع المهن في ورشة عمل ما عمّ توقف!!

المقاربة يلي رح نتّبعهالإعادة رصّ الصفوف وتفعيل عملكافة هيئات المهن الحرة والعمالبتكون جاهزة خلال 3 أسابيع. وهون بهمني شير الى ان نتائج انتخابات نقابة المهندسين الأخيرةأثبتت أن التعاونوالتنسيق والتحضيرالداخلي الجدّي لخوض أي استحقاقنقابي، بأمنوا الوصول لنتائج ايجابية.

مثل ما بلشنا نلمس بعد تعيين المكتب التربوي ولجانه النتائج الإيجابية لادارة ملفات الجامعات والطلابوالموظفينوالاداريين، ومنعول على عمل المجلس الأعلى للتربيةليكون عنا مقاربة شاملة للملف التربوي.

9. إشراك اللبنانيينبالاغتراب بيوميات التيار السياسية، والإعلامية والاقتصادية أولويةقطاع الانتشاريلي خلال شهر بكون بدأ تنشيطمكنتهللتواصل مع التيارين ببلدان الاغترابوحثن للعب دورهم الوطني والسياسي والحزبي والتحضير للاستحقاقات القادمة.



10. أمس شاركنا بلقاء من جيل ل جيل GEN to GEN- لقاء وجداني بامتياز، استعدنا ذكريات انطلاقة التيار وتاريخ نضاله، وناقشنا طموحات وتطلعاتشبابه. من هون أهمية الربط مع أصدقاء ومحبي التيار وتنشيط التواصل مع الرعيل الأول.

11. التأكيد على أولوية تأمين التدريب والتثقيف السياسي للصبايا والشباب لتخريج كوادر شبابية ... رح يكون الها الدور الأساسي باستدامة واستمرارية التيار ادارياً وسياسياً. جهودوفعالية قطاع الشباب تظهّرت بادارتهم للانتخابات الجامعية الأخيرةبظل وسائل وظروف وامكانيات غير متساويةلخوض الانتخابات الطلابيةثبتوا نتائج ايجابية رح نبني عليا بالأشهر القادمة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب، وتظهرت بإقامتهنمخيمات شبابيةشارك فيها الآف الطلاب التياريين من المدارس والجامعات من كافة الأقضية اللبنانية.

وشهدنا أمس السبت استلام 243 شبّ وصبية بطاقاتهم التيارية.

12. جهودالتيار اليومية للحفاظعلى الشراكة والتوازن بالإدارات والمؤسسات العامة وتسهيل علاقة المواطنين مع القطاعين العام والخاص ومتابعة ملف النزوح السوري للحدّ من مخاطرو مواجهة ارتداداته السلبية على الوطن

13. مبادرات العمل الاجتماعي والإنساني،الركيزة الأساسية لوصل التيار مع بيئته اللصيقة بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحرب الحاصلة بالجنوب.ومن أسبوعين بدأ العمل لتحويل المركزيةلمقر بلبي احتياجات

ذوي الإرادة الصلبة،الخرائط صارت جاهزة والتنفيذ قريباًاذا الله راد.

14. مشاريع التيار الداخلية والشبابيةوالاستثمارية بإنتاجية ملفتة،

• بيوت شباب في 8 أقضية

• وبهمة لجنة المرأة برامج لتدريب وتحفيز الصبايا والسيدات على القيام بدورهمالوطني بالمجتمع واستلام مواقع إدارية وقيادية بالتيار مركزياً ومناطقياً.

• لجنة الرياضة تفعلت... ووضعت برنامج رياضي سنوي مفصل

• مركز الوساطة بمهنية ادارته العالية حلّ القسم الأكبرمن ملفات الإشكاليات الداخلية يلي احيلت اله

• ال FPM Medical clinic بدأت العمل هالأسبوع بهمة لجنة اطباء التيار

واليوم فيني بشّركم ان بالاسابيع القادمة بينطلق برنامج تأمين صحي بأمن التغطية والخدمة الصحيةبأعلى المعايير وبأسعار مدروسة

كل يلي حكيت عنه لهلق واستمرارية العمل المؤسساتي والنشاطات والحفاظ على التيارما كان ممكن يصيروا لو ما في جنود التيار المجهولين، يلي بأمنوا مقومات الإنتاجية العاليةوالتواصل الفعال والمتابعة الدقيقة والحضور المميز للتيار.



رفيقاتي ورفاقي

التيارالفاعل،هذا عنوان المرحلة القادمة مؤسساتياً. هذا العنوان الذي نعمل مركزياً على أساسه ومناطقياً وبالانتشار سنؤكد تطبيقه. سنكون بالسنتين القادمتين جسما واحد وفريقاً واحد بأهداف واضحةنعمل لنثبتموقع التيار الوطني بالسياسةوالاقتصاد ومكافحة الفساد والحفاظ على الشراكة وحماية الدستور.

تثبيت هذا الموقع بكون بمقاربة أي انتخابات قادمةبجهوزية تامة لإدارتها تقنياً وسياسياً ولوجستياً وتنظيمياً واعلامياً بأعلى مستوى متاح وتحقيق الاهداف التي نطمح إليها. ومن هذا المبدأ ستكون المكنة السياسية للانتخابات النيابية والبلدية على تنسيق تام وتعاون مع اللجان المركزية لتأكيد جهوزيتنا السياسية واللوجستية.

نحنتيارالشراكة الفعلية، تيار بناء الدولة وحماية لبنان. نحنا تيار مؤتمن على مبادئ أرساها العماد ميشال عون وثبتها الرئيس جبران باسيل. نضالنا انطلق من مقاومة الطغيان وأمنّ الرغبة والقدرة على عقد المصالحات والتفاهماتمع الآخرين وبين اللبنانيين.

مشروعنا ومسيرتنا السياسية بناء الدولة ومؤسساتها والحفاظ على وحدة الأرض بتنوعها الثقافي والديني وحماية لبنان.

مشروعنا كان ورح يبقى دولة المواطنةيلي بعيشوا أبنائها فيها سوا متساوين بالحقوق والواجبات.

ومثل ما ختمت الورقة السياسية تيارنا من الناس ولهم.

من هنا نتعهد أمام رفيقاتنا ورفاقنا أن نقوم بكل اللازم لتعزيز موقع التيار، ولا نسمح ﻷي عقبة ممكن تجاوزها أن تمنعنا من تثبيت فاعلية التيار السياسية والمؤسساتية.



لا يمكن أن أنهي من دون أن أشكر رئيس التيار ورفيقاتي ورفاقي الذين من دون دعمهم ووجودهم الدائموعملهم المتفاني أكيد ما كنّا منقدر ننفذ يلي عشتوا معنا هاليومينولا كنّا منقدر نطمح نقوم بمهام ومشاريع جديدة للمرحلة القادمةستسمعون عنا تباعاً من رفاقي من بعدي.

اريد ان اخص بالشكر امانة سر التيار وكافة العامليين بالمركزية، هودي الأشخاص الموجودين يومياً من عبكرا لآخر الليل تيأمنوا حسن سير العمل والانتظام الداخلي للتيار.

ختاماً سأوجهكلمة صغيرة للعماد عون: جنرال،حظنا كبير لأنو عشنا بزمانك ومن حقك تفتخر بإنجازاتك الوطنية.

الشباب والصبايا يلي بلّشوا الحالة النضالية سنة ٨٩ من باحات قصر بعبدا،

هني ذاتن بنيّو التيار يلي عم تشوفوا اليوم ونحنا والجيل الجديد مكفيين معك

عنا همّة وإيمان بينقلوا جبال

على خطاك ماشيين تيبقى التيار بعزّ الشباب متل روحك،

الله يطول بعمرك

وعهدنا الك متل ما وصيتنا نكون ضمانة بعضنا ونبقى سوا.