أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 شباط 2024

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يتحدث ناشطون أميركيون عن كرة ثلج تكبر كل ساعة أطلقها إشعال الطيار الحربي الأميركي أرون بوشنل لنفسه إعلاناً لرفضه مشاركة أميركا في حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ويقول الناشطون إن الحشود التي تتدفق للمشاركة في إلقاء التحية على روح الطيار ومضامين الكلمات التي تلقى تؤشر إلى ولادة تيار وازن سوف يكون له حضوره المؤثر في المسار الانتخابي على قاعدة الانحياز إلى جانب المرشح الذي يلتزم بوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة، مستخدماً وقف المعونات المالية والتسليحية والامتناع عن الحماية القانونية والدبلوماسية لـ”إسرائيل” كأسلحة لفرض هذا الموقف.



كواليس

يجري التندر في الأوساط الأوروبية بخفة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وإطلاقه مواقف تسبب ورطة للدبلوماسية الفرنسية ثم التراجع عنها، كما حدث عندما زار بنيامين نتنياهو بعد طوفان الأقصى وأعلن الدعوة لحلف دوليّ لمحاربة حركة حماس وهو ما لم يسمع أحد شيئاً لاحقاً. واضطرت فرنسا الى تعديل درجة تضامنها مع «إسرائيل» تجاوباً مع حركة الشارع الفرنسي. ويأتي ما يؤكد خفة ماكرون وضعف ثقافته السياسية مع الكلام الداعي للسخرية الذي صدر عنه وفيه استعداد لإرسال قوات إلى أوكرانيا سارع كل قادة أوروبا للتبرؤ منه.

اللواء: أسرار

لغز

يخشى نواب في كتلة يمينية أن تجري ترتيبات تؤدي الى انتخاب مرشح «الممانعة» في نهاية الشوط الانتخابي!



غمز

حسب مصادر المتقاعدين المدنيين فإن الحكومة اعطت العسكريين المتقاعدين من حصة المتقاعدين المدنيين المهدّدة حصتهم من التعويض المؤقت بالتراجع!



همس

يؤكّد عائدون من دولة كبرى أن مزاج الأميركيين آخذ بالتبدُّل الواسع إزاء «قبول اليهود» ومأساة الفلسطينيين!

نداء الوطن: خفايا

يوجّه وزير خدماتي إنتقادات لوزير يشغل حقيبة أمنية على خلفية التراخي وعدم التحرّك لقمع مخالفات تبلّغ عنها وزارته.

تبلّغ أحد النواب المعارضين اعتراضات من كتلته لادلائه بمواقف لا تمتّ بصلة للخط العام الذي تتبعه الكتلة وخصوصاً في المواضيع الاستراتيجية.

بعد قضية الجمارك، علم أنّ وزارة خدماتية تعاني من نقص في أحد أجهزتها لم تستطع تعيين بدلاء بسبب عدم احترام المناصفة.