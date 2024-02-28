الحرب في الجنوب اتخذت منحى خطيراً

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

سألت «وكالة فرانس برس»: «هل يقود تصعيد الهجمات بين "إسرائيل" وحزب الله الى مواجهة شاملة؟»، وقالت إنّ حرب الاستنزاف بين «الحزب» والجيش الإسرائيلي اتخذت منحى خطيراً هذا الأسبوع مع شنّ الأخير غارات في العمق اللبناني، ما يثير تساؤلات عن إمكانية تحوّل تبادل إطلاق النار المستمر منذ أشهر الى مواجهة أوسع».

وخلصت الى القول: «رغم التهديدات الثنائية بتوسيع الجبهة وهشاشة الوضع الميداني، إلا أنه لا مصلحة للطرفين بعد نحو خمسة أشهر من الأعمال العدائية، في إشعال نزاع إقليمي».

بدورها قالت الخارجية الأميركية: «لا نريد تصعيد التوتر شمال اسرائيل وتركيزنا على وقف نار موقت في غزة».