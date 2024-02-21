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رحيل المسرحي الكبير انطوان ملتقى

21
FEBRUARY
2024
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غيب الموت اليوم الأربعاء الممثل والمسرحي أنطوان ملتقى. والراحل مخرج مسرحي وممثل لبناني، من مواليد 9 حزيران 1933  وادي شحرور.

كانت أول أدواره المسرحية عام 1937 بدور صبي مزارع.

نال البكالوريا عام 1950 وعمل مدرسّاً إبتدائياً في وادي شحرور، وبعد تخرجه عمل أستاذا ثانويا بفرن الشباك.

بدأ نشاطه المسرحي الاحترافي عام 1953 حيث قدم مسرحية (مكبث) على (مسرح اليسوعية) ترجمة (خليل مطران)، و(تحت ظلال الزيتون) ترجمة (إلياس أبو شبكة).

شكل ثنائياً مع (منير أبودبس) وقدما مسرحية (ماكبث) من بطولة أنطوان وإخراج أبودبس، لكنهما سرعان ما أنفصلا ليعمل كل منهما بشكل فردي مجدداً.

بعدها توالت أعماله المسرحية مثل: (ضاعت الطاسة)، (سمسم لادوار البستاني)، (صعود أرنوه آوي)، (الأزميل)، و( كاليفولا في دير القمر).


تزوج أنطوان ملتقى من (لطيفة شمعون) في شتاء 1959، وأنجبا ابنهما الوحيد (زاد).

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