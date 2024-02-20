الحلبي عرض مع درغام وعبود شؤونا تربوية

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استقبل الحلبي عضو لجنة التربية النيابية النائب أسعد درغام ورئيس المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر" رودولف عبود، بحضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة، وتناول البحث القضايا التربوية وملف إدخال المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى التفرغ.

واكد وزير التربية أنه لن يرفع إلى مجلس الوزراء "ملفا غير متوازن وذلك انطلاقا من الحاجات الفعلية للجامعة".

كما تم البحث في موضوع تأمين التمويل لصندوق تقاعد المعلمين في التعليم الخاص وقضية رد مجلس النواب للقانون وقانون السلفة المالية، وضرورة طرح تعديل لمضمون القانون ليصبح ملزما.