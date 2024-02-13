مدير مصرف الاسكان يعرض مع بيرم تطوير "شهادات إيداع العمال الأجانب"

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بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في سبل تطوير التعاون بين الوزارة ومصرف الإسكان في المجالات كافة ولا سيما في ما يتعلق بـ"شهادات الإيداع لاستقدام العمال الأجانب" التي يودِعها الأفراد ومكاتب الاستقدام في مصرف الإسكان للغاية المذكورة.



وتم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات لاحقة في الوزارة الأسبوع المقبل تضمّ فريقَي العمل القانوني والتقني لكل من الوزير ومصرف الإسكان، لتنفيذ آلية التعاون المشترك وتحديثها من أجل تسيير عملية إيداع تلك الشهادات في إطار جديد يصبّ في صالح الأطراف المعنية كافة، بما يؤدي إلى تفعيل عائدات مصرف الإسكان لإعطاء مزيد من القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسّط.