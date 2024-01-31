منير يونس: شركات النفط تهدد بالاضراب وايقاف امداد السوق بالمحروقات.. وهذا خطير!

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كتب الصحافي والكاتب الاقتصادي منير يونس، اليوم على حسابه عبر "اكس": "شركات النفط تهدد بالاضراب وايقاف امداد السوق بالمحروقات.. وهذا خطير".

وأضاف, "كان على هذه الشركات انتظار نشر مشروع قانون الموازنة لمعرفة حقيقة الضريبة الاستثنائية التي ستفرض عليها, وبعد النشر يمكن الطعن اذا كانت تلك الضريبة غير قانونية او غير دستورية".

وتابع يونس, "اما التهديد بالاضراب وحرمان الناس من مواد حيوية فهو ابتزاز وضغط على الدولة, وتلك الشركات تؤكد انها لم تستفد من اموال الدعم على نحو انتهازي لأن اسعار المبيع كانت في مصلحة المستهلك.. وهذا صحيح".

واستكمل, "لكن عليها تفسير طفرة الاستيراد خلال الدعم مقارنة مع ما قبل تلك الفترة وما بعدها, مثلما حصلت تجاوزات معروفة للجميع ليس أقلها التهريب والتخزين, وعلى شركات النفط تبيان حقيقة موقفها بالحجة والتفسير والتبرير لا بالتهديد بالاضراب".

واردف يونس: "ولا ننسى مسؤوليات مصرف لبنان والجمارك وأمن الدولة ووزارات المالية والاقتصاد والطاقة والاقتصاد.. فهي التي كانت معنية أولاً وأخيراً بالرقابة".

ولفت الى ان "اقتراح كتلة اللقاء الديمقراطي بفرض ضريبة تعرض لمزايدات شعبوية في البرلمان. تلك المزايدات ستنتج نصاً غير مبني على أسس سليمة ربما".

وختم يونس: "في لبنان فقط تُعالج الأزمات بأسوأ منها!".