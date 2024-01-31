عناوين الصحف ليوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2024

الأخبار: ورقة باريس: الصفقة المفخخة!
القائد يظهر البروفيل السلبي للرئيس
النهار: انطلاقة السفراء الخمسة: لا أسماء لا "فيتوات"... "الدستوري" يحسم اليوم مصير القيادة العسكرية
نداء الوطن: إسرائيل: إذا تدهور الوضع سيكون مدمّراً لبيروت
"الخماسية" عند بري... حوار طرشان
الجمهورية: "الخماسية" لا فيتو على أي مرشح
لإستعجال الرئيس
البناء: بايدن حدّد الردّ على مقتل جنوده: لا نريد حرباً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط / حزب الله العراق يعلن تعليق العمليات ضد القوات الأميركية بالتنسيق مع الحكومة / حماس تدرس مقترحات صفقة الهدنة والتبادل.. والجهاد متمسّكة بالوقف النهائيّ للنار /
اللواء: الخماسية تقترح الوساطة بين الكتل وبري: المشكلة سياسية وليست دستورية
ضجيج الوعيد الإسرائيلي على حاله.. والطوابير عادت أمام المحطات.. وإضراب الإدارة مستمر
l'orient le jour: Présidentielle, Liban-Sud : ce qui se trame dans les coulisses diplomatiques