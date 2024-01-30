وليد الأشقر: ما يجري هو بإتجاه دفع الفلسطينيين إلى ايجاد وسائل أخرى للاستمرار في تأمين لقمة العيش

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اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر أن قرار وقف تمويل الأونروا له انعكاسات سلبية على اللاجئين الفلسطينيين من جهة وعلى لبنان من جهة أخرى. واضاف في حديث إذاعي: قد يكون ذلك تمهيداً لمحاولة تساهم فيها الدول الكبرى لتوطين الفلسطينيين في لبنان، ومذكراً باتفاق الطائف وما نص عليه في هذا الشأن من رفض للتوطين.



وأكد أن ما يجري هو بإتجاه دفع الفلسطينيين إلى ايجاد وسائل أخرى للاستمرار في تأمين لقمة العيش، وقد تكون هذه الوسائل مقدمة لاندماج أو توطين مقنع.



كما لفت الأشقر إلى أن الوضع في لبنان من الناحية الاقتصادية والديموغرافية والسكانية لايسمح لهذا السيناريو الأممي أن يبصر النور، داعياً جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى التوحد في رفض ما يجري حفاظاً على الكيان اللبناني