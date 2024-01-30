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وزارة "التربية" ترد على احد المواقع الالكترونية: كل هذا المضمون لا أساس له من الصحة

30
JANUARY
2024
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "نشر موقع "ليبانون ديبايت" خبراً تحت عنوان: نائب كتلة التنمية والتحرير يمارس الترهيب، ذكر فيه ان النائب المذكور اتصل بأمينة سر لجنة المعادلات ووبخها بسبب التسريب الحاصل حول الوثيقة المزورة، كما اتصل بوزير التربية للغاية نفسها والذي كلف المدير العام للتربية توبيخ الموظفين".

ولفت البيان إلى أن "المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ينفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، لأن كل هذا المضمون لا أساس له من الصحة إلا في مخيلة كاتبه، ويدعو القائمين على موقع "ليبانون ديبايت" إلى المحافظة على تاريخهم في البحث عن الحقيقة وتقديمها واضحة إلى الرأي العام، من دون أي تشويه لصورة مسؤول او موظف".

وأضاف، "كما يؤكّد المكتب ان ما تم نشره في الخبر المذكور لم يحدث مطلقاً".

ودعا المكتب الإعلامي في بيانه "ناشر الموقع إلى تصحيح الخبر ونشر هذا النفي في المكان عينه، عملاً بحق الوزارة في الرد والتصحيح. وأن يحصل على الأخبار كعادته من مصادرها الرسمية في الوزارة".

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