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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024

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الأخبار: معركة التفاوض: الكلمة للمقاومة

حزب الله - إسرائيل: أيهما يفرض القرار 1701 بشروطه؟

 

 

 

نداء الوطن: إسرائيل: الجيش "سيتحرّك قريباً جداً" على الجبهة مع لبنان
واشنطن تبلّغت سحبَ "الحزب" ملفَّ الحدود من بري وميقاتي

 

 

 


اللواء: تزايد الحشود المعادية عند الحدود.. وحزب الله يصعِّد القصف للمواقع المقابلة
ميقاتي يدرس توقيت مجلس الوزراء.. والخماسية تسابق تطورات المنطقة لتثبيت الإستقرار

 

 

 



النهار: "فتنة التخوين" ضد الراعي... "ضبّوا ذبابكم"!

 

 

 



الجمهورية: مهمة "الخماسية" إستباق التطورات بالإنتخاب

 

 

 

 

البناء: واشنطن تحتفظ بحق الردّ للمكان والزمان المناسبين وتركز على صفقة التبادل/ هدنة لـ 45 يوماً نحو وقف نار دائم… وتبادل أسرى 35 مقابل 5000؟/ غزة تقصف تل أبيب بـ 15 صاروخاً… وحزب الله يظهر بعض ترسانته الحديثة

 

 

 


l'orient le jour: Après Gemayel, Raï : les pro-Hezbollah sur la défensive face à leurs détracteurs chrétiens

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