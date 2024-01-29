ملف سندات تعمير عين الحلوة بين الحجار ولحود ورئيس بلدية صيدا

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إستقبل رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في مكتبه في القصر البلدي، وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هيكتور الحجار ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للإسكان المهندس روني لحود مع وفد من المصلحة ومدير مكتبها في صيدا، ومستشار الوزير ميشال الحجار.

وتم البحث في مواضيع عامة مختلفة ومنها ملف سندات التعمير - عين الحلوة.

وأكد الحجار "أن الزيارة هي ضمن الزيارات الدورية لتأكيد التعاون والشراكة بين الوزارة والبلدية في شتى المجالات.

من جهته،أكد بديع "تعاون البلدية الدائم ووضع إمكانياتها المتاحة من أجل الخدمة العامة ومصلحة صيدا ومنطقتها"، شاكرا للوزير "زياراته الدائمة ورعايته للعديد من القضايا الحيوية والمهمة، ولا سيما في الشأن الإجتماعي والإنساني".