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الرد آت… لكن متى؟

3
JANUARY
2024
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في اليوم التالي لاستهداف الضاحية الجنوبية، وضع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله النقاط على الحروف في اطلالته اليوم، منطلقاً من ذكرى اغتيال قاسم سليماني وابو مجدي المهندس، ليُطلق سلسلة مواقف حول التطورات الإقليمية، ولاسيما الحرب في غزة، والتداعيات التي ادت اليها حتى اليوم على المستوى الاسرائيلي. الامين العام لحزب الله الذي ضرب موعداً لإطلالة جديدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، على ان يتطرق خلالها بالتفصيل الى الشأن اللبناني، خصص المقطع الاخير من كلمته اليوم لما جرى امس، معتبراً ان الجبهة اللبنانية فتحت بعد 7 تشرين الاول اسناداً لأهل غزة وتخفيفاً عنهم، لكن هذا الدخول الصادق والمخلص واءم بين مساندة غزة ومراعاة المصلحة الوطنية اللبنانية، في قتال فعال وقوي جداً. اما الاعظم والاهم، وفق نصرالله، فهو ما انكشف من نقاشات الحكومة المصغرة للعدو الاسرائيلي، عن كلام عن فرصة للانتهاء من المقاومة في لبنان. غير ان الحرب الاسرائيلية الشاملة على لبنان منعها امران:
اولاً، مسارعة المقاومة الى فتح الجبهة، ما اسقط عنصر المفاجأة من يد العدو.
ثانياً، قوة وعظمة وشجاعة المقاومة، فالحرب مع لبنان ستكون مكلفة وباهظة وقد تهدد وجود الكيان، وأهم رسالة ارسلتها المقاومة هي انها مقاومة جريئة لا تهاب احداً… في السابق كانت عملية واحدة كافية كي تشن اسرائيل عدواناً على لبنان، اما اليوم فأكثر من 700 عملية نفذتها المقاومة ولم تجرؤ بعد اسرائيل على الحرب.
نحن نقاتل حتى الآن بحسابات مضبوطة، ولهذا ندفع ثمناً غالياً من ارواح شبابنا، قال نصرالله، لكن اذا فكر العدو بشن عدوان على لبنان، فسيكون قتالنا بلا حدود او سقوف او ضوابط وهو يعرف ماذا اعني، ختم السيد نصرالله.

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