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الراعي: ندين الحملة التحريضية على المطران الحاج الخارجة عن الحقيقة والأخلاق

31
DECEMBER
2023
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دان البطريرك بشارة بطرس الراعي "الحملة التحريضيّة والمسيئة والخارجة عن الأخلاق والحقيقة التي وُجّهت في الأسبوع المنصرم إلى سيادة أخينا المطران موسى الحاج رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدّسة إنّه السادس في سلسة المطارنة الذين تعاقبوا على الأبرشيّة وعرفناهم شخصيّأ وهم البطريرك الكردينال مار بولس بطرس المعوشي، والمطارنة: ميخايل ضوميط ويوسف الخوري ومارون صادر وبولس الصيّاح. ولنا رعايا مارونيّة عديدة في فلسطين المحتلّة."

وأضاف في عظة الاحد إنّ سيادة المطران موسى الحاج يسير على نهجهم في إدارة الأبرشيّة والحكمة في التعاطي مع سلطة الأمر الواقع.  وأكد: إنّنا نرفض وندين كلّ ما كُتب بحقّه في وسائل التواصل الإجتماعيّ أو قيل كذبًا في محطّات التلفزة والإذاعات، وما سُمّي "إخبارًا" كلّ هذه تمسّ بشخص هذا الأسقف المارونيّ الوقور وكرامته الأسقفيّة وفينا شخصيًّا "كأب ورأس" للكنيسة المارونيّة، وتستوجب الملاحقة القضائيّة لأصحابها المغرضين.

وقال: معلومٌ أنّ سيادة المطران موسى الحاج لم يكن مشاركًا في الزيارة للرئيس الإسرائيليّ، لإنشغاله في مكان آخر في الأبرشيّة. فلو عرف هذه الحقيقة ولم يتجاهلها عمدًا، ذاك المدعوّ "أمين سرّ لقاء مستقلّون من أجل لبنان"، لوفّر على نفسه كتابة مقالته الكاذبة المنشورة في إحدى الصحف، ولإستحقّ الملاحقة القضائيّة بسبب قدح وذمّ مجّانيّ بحقّ أسقف يستحقّ كلّ الكرامة.

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