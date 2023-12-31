مهمة جديدة لهوكشتاين في بيروت... التفاصيل...

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

منتصف هذه الليلة يستقبل لبنان مع العالم السنة 2024 بآمال التخلص من ارث الأزمات والأخطار الذي يثقل عليه سواء في الاستحقاقات الداخلية او الحدودية مع إسرائيل حيث طاردت التطورات الميدانية السنة الراحلة حتى اخر لحظاتها من خلال احتدام لافت في المواجهات بين إسرائيل وحزب الله .

وليس خافيا ان الامال البديهية في ان تشكل بداية السنة الجديدة منطلقا لبدء مسار الانفراجات اللبنانية ظلت تصطدم بواقع شديد القتامة لا يسمح بأكثر من فسحة عابرة للامال دون تحقيقها الكثير من التعقيدات والصعوبات والالغام التي تحول دون أي توقعات متفائلة حيال مرور لبنان مرورا امنا في المواجهة الجارية بين إسرائيل والقوى المناهضة لها ، فيما لا يقل الواقع الداخلي تعقيدا بحيث بات بحكم المؤكد ان الواقعين الحدودي والداخلي لا يبدوان امام أي انفراج وشيك وان ربط لبنان قسرا بحرب غزة زاد الازمة الداخلية استعصاء وتعقيدا وصعوبة.

وتتطلع الأوساط السياسية اللبنانية الى ما تردد عن مهمة جديدة سيقوم بها كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين في منتصف كانون الثاني المقبل بحيث يتوقع ان يزور بيروت وتل ابيب في مسعى تفاوضي جديد متصل بالترسيم البري للحدود اللبنانية مع إسرائيل.