عناوين الصحف ليوم السبت 30 كانون الأول 2023

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الأخبار: العدو يودّع عام الخيبة

هوكشتين عائد: إسرائيل تريد اتفاقا

نادي صناعة قرار الحرب: صلة دم بين تل أبيب وواشنطن



نداء الوطن: جسر أسلحة جوّي بين طهران ودمشق وأنباء عن مقتل 11 قيادياً في "الحرس"

برّي باسم "الحزب" لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701



النهار: "تركة السَنَة": جنوب متفجّر وفراغ مستفحل

الجمهورية: نجاح الحركات مرهون بإختراق الإصطفافات

ماذا ستحمل الـ 2024 للبنانيين



اللواء: سنة شاهدة على ارتباط وضع لبنان بأزمات المنطقة

الملفات تتسابق على أول جلسة لمجلس الوزراء.. وسوء الأحوال لم يمنع السهرات الفاخرة



البناء: جنوب أفريقيا تتقدم بدعوى ضد كيان الاحتلال بتهمة جرائم إبادة… أين العرب؟/ تعثر الانتقال إلى المرحلة الثالثة بسبب ضراوة الاشتباكات وضغط ملف الأسرى/ الاحتلال: حزب الله استخدم جيلاً متطوّراً من الكورنيت وجبهة سورية تتحرّك



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