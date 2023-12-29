هناك مَن يعيق عمل اليونفيل لتطبيق القرار 1701؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

وفي توقيت مريب، شهدت بعض قرى الجنوب إشكالات بين الأهالي وقوات اليونيفيل.

وتوقفت مصادر سياسية عند توقيت حصول الإشكالات، مشيرة لـ»البناء» الى أن وجود أيدٍ خفية تدفع الى مثل هذه الحوادث لتسليط الضوء على أن هناك مَن يعيق عمل قوات اليونفيل لتطبيق القرار 1701 وتوجيه الاتهام الى حزب الله، لاستدراج ضغوط دولية وحثّ مجلس الأمن الدولي على طرح ملف الحدود الجنوبية وتعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحيات قوات اليونفيل في جنوب الليطاني لإعاقة عمل المقاومة وحركتها في جبهة الإسناد لغزة، ما يخدم توجهات ومصلحة كيان الاحتلال الذي يطالب ويعمل لإبعاد حزب الله عن الحدود».