عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 كانون الأول 2023

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الأخبار: إسرائيل تنقسم حول «اليوم التالي»

مقاربتان مختلفتان لواشنطن تجاه لبنان وغزّة: رسائل أميركية جديدة تحذّر من تصعيد إسرائيلي



نشاط «مفاجئ» لعناصر القوات الدولية: هل تعيد اليونيفيل انتشارها؟







نداء الوطن: "الممانعة" تبرّر الاعتداء على "اليونيفيل" وسط تجاهل رسمي

بريطانيا تُحذّر وميقاتي "يُنظِّر"... إسرائيل: وقت الديبلوماسية ينفد

اللواء: ميقاتي من لندن يتخوَّف من توسُّع الحرب

مسيَّرات من الجنوب فوق حيفا وعكا.. وتوتُّر بين الأهالي و«اليونيفيل»



البناء: بلينكن في تل أبيب للتشاور حول المأزق الأميركي الإسرائيلي… والمرحلة الثالثة/ القسام تحسم النقاش حول الوساطات: لا تبادل دون إنهاء العدوان وفك الحصار/ حردان يستقبل دغمان: الأميركي شريك في جرائم العدوان… والرد بالمقاومة



النهار: استهداف "اليونيفيل": تصفية كاملة للقرار 1701!



الجمهورية: مخاوف من توسع المواجهة

مغزى التهديد الإسرائيلي للسيد



?l'orient le jour: La prochaine phase de la guerre à Gaza est-elle imminente