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عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 كانون الأول 2023

29
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الأخبار: إسرائيل تنقسم حول «اليوم التالي»

مقاربتان مختلفتان لواشنطن تجاه لبنان وغزّة: رسائل أميركية جديدة تحذّر من تصعيد إسرائيلي

نشاط «مفاجئ» لعناصر القوات الدولية: هل تعيد اليونيفيل انتشارها؟

 

 


نداء الوطن: "الممانعة" تبرّر الاعتداء على "اليونيفيل" وسط تجاهل رسمي
بريطانيا تُحذّر وميقاتي "يُنظِّر"... إسرائيل: وقت الديبلوماسية ينفد

 

 

 

اللواء: ميقاتي من لندن يتخوَّف من توسُّع الحرب
مسيَّرات من الجنوب فوق حيفا وعكا.. وتوتُّر بين الأهالي و«اليونيفيل»

 

 

 


البناء: بلينكن في تل أبيب للتشاور حول المأزق الأميركي الإسرائيلي… والمرحلة الثالثة/ القسام تحسم النقاش حول الوساطات: لا تبادل دون إنهاء العدوان وفك الحصار/ حردان يستقبل دغمان: الأميركي شريك في جرائم العدوان… والرد بالمقاومة

 

 

 


النهار: استهداف "اليونيفيل": تصفية كاملة للقرار 1701!

 

 

 


الجمهورية: مخاوف من توسع المواجهة
مغزى التهديد الإسرائيلي للسيد

 

 

 


?l'orient le jour: La prochaine phase de la guerre à Gaza est-elle imminente 

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