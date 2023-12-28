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المخالفة الدستورية مرت مرور الكرام او كادت...

28
DECEMBER
2023
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مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الخميس 28 كانون الاول 2023:

مرت مرور الكرام او كادت، المخالفة الدستورية الصريحة التي ارتكبها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، من خلال الطعنة الجديدة التي وجهها الى صلاحيات رئيس الجمهورية، من خلال قراره الذي قضى بالامتناع عن نشر ثلاثة قوانين اقرها مجلس النواب، في جلسة خارجة اصلا عن اطار تشريع الضرورة.
لكن، اذا كان صمت التواطؤ مفهوما لدى القوى السياسية التي ساهمت في التمديد، فالمستغرب هو الصمت المريب للمرجعيات الروحية والسياسية، ازاء التطبيع مع الفراغ الرئاسي، سواء على المستوى الحكومي او النيابي.
لكن، كم يبدو صغيرا وسخيفا النكد السياسي المحلي، امام مشهد الدم الذي يسيل بغزارة جنوبا بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، على وقع حرب الابادة الجماعية المستمرة في غزة. وفي هذا الاطار، وقبل اقل من اسبوع على الكلمة التي يلقيها السيد حسن نصرالله في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، شدد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على وجوب مواجهة اجتماع الشر كله المتمثل بأميركا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول، باجتماع الخير كله والمتمثل بالمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة ودولها الشريفة كإيران واليمن والعراق وغيرها. واضاف قاسم: حزب الله والمقاومون في لبنان وشعب لبنان يقدِّمون التضحيات نصرة لغزة ولمستقبل وطنهم المستقل والمحرَّر. وتابع: نحن نقدِّم التضحيات التي تتطلبها المعركة وهي كبيرة، ولكننا نصد خطرا كبيرا، لا بل نحن مستعدون للأكثر، إلى آخر المطاف، في مواجهة التهديدات أو العدوان، فنحن أهل الميدان وأهل النصر فيه مهما بلغت التضحيات.

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