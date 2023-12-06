بالصور - بلدة شمسطار تودع الشهيد المقداد!

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نظم اهالي بلدة شمسطار وقرى غربي بعلبك استقبالًا حاشدا لشهيد الجيش اللبناني عبد الكريم المقداد الذي استشهد امس في الجنوب اللبناني دفاعا عن أرض الجنوب والوطن.

ووصل جثمان الشهيد الذي لف بالعلم اللبناني إلى مسقط رأسه في بلدة شمسطار وكان في استقبال الجثمان حشد من اهالي البلدة والقرى المجاورة، عند الساعة الحادية عشرة واربعين دقيقة، وسط حالة من الحزن والغضب.

ونثرت النسوة الأرز والورود، على جثمان الشهيد فيما قدمت مجموعة من العسكريين ومن رفاق الدرب التحية العسكرية للشهيد.

وتقدم شقيق الشهيد علي المقداد ولحظة وصول الجثمان من الحضور باهداء شهادة شقيقه إلى امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.