بو حبيب استقبل باتريك غوشا وفرونتسكا: لبنان في حالة الدفاع عن النفس وعلى اسرائيل تنفيذ قرارات الامم المتحدة

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو قائد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الجنرال باتريك غوشا.

وقال بو حبيب ان "لبنان في حالة الدفاع عن النفس ويجب أن تتوقف الانتهاكات الاسرائيلية البحرية الجوية البرية".



ولفت بو حبيب الى انه تم في خلال اللقاء عرض للاوضاع في جنوب لبنان وأهمية التعاون بين الUNTSO والسلطات اللبنانية لمنع التصعيد".



واستقبل بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وأبلغها انه "على إسرائيل ان تنفذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص فلسطين، حيث ان حل الصراع في الشرق الأوسط يبدأ من فلسطين من خلال حل الدولتين بناء على المبادرة العربية للسلام "الأرض مقابل السلام".