A + A -

واصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، عقد لقاءات جانبية على هامش زيارته الى بريطانيا ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، حيث التقى مع وفد من الوزارة مع الوفد القبرصي المشارك في أعمال الدورة الـ33 للمنظمة برئاسة نائب وزير الشحن مارينا هادجيمانوليس وبمشاركة سفير قبرص في بريطانيا أندرياس كاكوريس.



وتم البحث في آفاق تعزيز نمو العلاقات اللبنانية - القبرصية على صعيد النقل، سيما البحري منه والإفادة من البعد الجغرافي قصير المدى بين البلدين على سواحل البحر المتوسط.



وقال حمية: "رؤيتنا الاستراتيجية لقطاع المرافئ اللبنانية، والتي وضعناها حيز التنفيذ، توازن في متنها حفظ أدوار المرافئ اللبنانية كافة سواء أكانت تجارية أم ذات وجهة سياحية".

وأشار، إلى أن "مرافئ جونية وبيروت وصور قادرة من خلال مواصفاتها بأن تأخذ دورها المنشود في تفعيل النقل ذات الوجهة السياحية مع نظيراتها القبرصية".



وختم حمية، "هذا القطاع على أتم الاستعداد والجهوزية، لأن يقوم بدوره في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين فضلا عن أنها يمكنها بأن تعلب دورها الذي تستحق كوجهة ومحطة على حد سواء".