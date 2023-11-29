أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم

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أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، اليوم الأربعاء، بعد جلسة مجلس الوزراء، أنه "لم يتم طرح موضوع قيادة الجيش في الجلسة".

وخلال المؤتمر الصحفي تلا مكاري كلمة رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي التي ألقاها في مستهل جلسة مجلس الوزراء في وقت سابق.

وأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المصارف لمزيد من الدرس وإبداء الملاحظات، ومن المتوقع أن تعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع.

كما كلّف مجلس الوزراء وزير الإتصالات بدراسة القضايا التجارية المتعلقة بـ "STARLINK" وإستكمال مشروع العقد التجاري بما يراعي ما طلبته الأجهزة الأمنية.