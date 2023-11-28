فضل الله: العمل جارٍ لتأمين المبالغ اللازمة لبناء وترميم المنازل المهدّمة والمتضررة جنوبًا

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أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن: "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن التعويض على المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّ: "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكدّ أن العمل جارٍ لتأمين المبالغ اللازمة لبناء وترميم المنازل المهدّمة والمتضرّرة".

وفي تصريح له من السرايا الحكومية، قال فضل الله: "يجب التعويض على المتضررين، فقد دفعوا ثمنًا كبيرًا في وجه العدو الصهيوني، والصمود والتضحيات التي بذلت ثمينة جدًا".

ولفت فضل الله إلى أن: "المعاملات أنجزت لصرف مخصّصات عوائل الشهداء، والاتصالات جارية من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة في هذا الشأن"، مضيفًا :"أننا سمعنا، اليوم، كلامًا طيبًا حول ذلك وسنتابعه مع الجهات المعنية".