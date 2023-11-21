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حماس تستقبل أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون وتستعرض معه تطورات معركة طوفان الأقصى

21
NOVEMBER
2023
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استقبل ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان الدكتور "أحمد عبد الهادي"، اليوم الثلاثاء، أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفدٍ من الحركة ضم الأمين المساعد الأخ فؤاد حسن، مسؤول العلاقات العربية الأخ محمد قليلات، أمين مجلس محافظة البقاع الأخ بسام عراجي، أمين مديرية الشباب والرياضة الأخ غسان الطبش، قيادة طوارئ محافظة بيروت الأخ مصطفى الحسن، مسؤول العمل النضالي الشعبي الأخ نادر بركات، بحضور نائب المسؤول السياسي "جهاد طه"، ومسؤول العلاقات الوطنية "أيمن شناعة"، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية "عبد المجيد العوض"، وعضو القيادة السياسية "مشهور عبدالحليم"، حيث وضع ممثل الحركة السادة الحضور بصورة تطورات عملية طوفان الأقصى.

وأكد المجتمعون أن عملية طوفان الأقصى شكّلت محطة مفصلية واستثنائية في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال، معتبرين أن هذه المعركة سيخلدها التاريخ كونها كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وحطمت منظومته العسكرية والأمنية، مشددين على أن المقاومة اتخذت قرارها بهذه المعركة حمايةً للقضية من الضياع والذوبان، ومن أجل وضع حد للانتهاكات والاعتداءات الصهيونية بحق شعبنا ومقدساتنا.

وأشاد المجتمعون بأداء المقاومة البطولي في غزة وبصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن المقاومة تُدير المعركة بكل حكمة واقتدار، على الرغم من حجم الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

كما أدان المجتمعون المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة ولبنان، داعين إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 

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